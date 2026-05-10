Brasil vira sobre a Argentina e conquista o Sul-Americano feminino sub-17

Foto: Staff Images/CBF
Foto: Staff Images/CBF
Publicado 10/05/2026 às 00:42

A Seleção Brasileira sub-17 conquistou na noite deste sábado o título do Sul-Americano feminino ao vencer a Argentina por 3 a 2, no Estádio Defensores del Chaco.

Com o resultado, o Brasil levantou pela sexta vez a taça continental da categoria e garantiu seu primeiro título sob o comando da técnica Rilany Silva.

Como foi o jogo?

Em uma falha defensiva do Brasil, a Argentina abriu o marcador logo aos quatro minutos, por meio de Mercedes Diz. Aos 28 minutos, Gamonal aproveitou oportunidade dentro da área para empatar.

A virada brasileira veio aos 48 do primeiro tempo. Nicolly invadiu a área e sofreu pênalti. Na cobrança, Helena bateu com categoria. Dois minutos depois, Nicolly aproveitou boa chegada ao ataque para marcar o terceiro da Seleção.

Aos 17 minutos da etapa complementar, Josefina Galarza diminuiu para a Argentina, mas o Brasil conseguiu segurar o resultado até o final para garantir o título.

