Brasil vira sobre a Argentina e conquista o Sul-Americano feminino sub-17

A Seleção Brasileira sub-17 conquistou na noite deste sábado o título do Sul-Americano feminino ao vencer a Argentina por 3 a 2, no Estádio Defensores del Chaco.
Com o resultado, o Brasil levantou pela sexta vez a taça continental da categoria e garantiu seu primeiro título sob o comando da técnica Rilany Silva.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Como foi o jogo?
Em uma falha defensiva do Brasil, a Argentina abriu o marcador logo aos quatro minutos, por meio de Mercedes Diz. Aos 28 minutos, Gamonal aproveitou oportunidade dentro da área para empatar.
A virada brasileira veio aos 48 do primeiro tempo. Nicolly invadiu a área e sofreu pênalti. Na cobrança, Helena bateu com categoria. Dois minutos depois, Nicolly aproveitou boa chegada ao ataque para marcar o terceiro da Seleção.
Aos 17 minutos da etapa complementar, Josefina Galarza diminuiu para a Argentina, mas o Brasil conseguiu segurar o resultado até o final para garantir o título.