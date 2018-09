Diego Souza cogita se aposentar no São Paulo: “Seria maravilhoso”

Aos 33 anos, Diego Souza admite já estar pensando em se aposentar do futebol. E o ideal, segundo o centroavante, seria encerrar a carreira no São Paulo, com quem tem contrato até o final de 2019.

“Encerrar a carreira no São Paulo seria maravilhoso para qualquer atleta do futebol. Acho que não falta muito, não, para encerrar a carreira, até porque planejo jogar até 35, 36 (anos) no máximo. Espero chegar nessa idade bem, desfrutando do futebol, e depois parar”, revelou o camisa 9 à Espn Brasil.

Para chegar aos 36 anos como jogador do São Paulo, Diego Souza terá de renovar seu vínculo com o clube até 2021. A ideia, portanto, é seguir marcando gols para buscar títulos pelo Tricolor, a começar pelo Campeonato Brasileiro, do qual o time é o vice-líder.

“Vai dar saudade de momentos decisivos, de jogos importantes, finais, mas tenho que saber lidar com isso. Espero poder terminar a carreira aqui dentro conquistando títulos. Vai ser marcante para os torcedores e para minha vida também”, concluiu o artilheiro do São Paulo na temporada, com 12 gols.

Com Diego Souza de titular, o São Paulo terá como próximo compromisso o clássico contra o Santos, no domingo, na Vila Belmiro, pela 25ª rodada do Brasileirão. O Tricolor ocupa o segundo lugar, com 49 pontos, e tenta tomar a liderança do Internacional, que visita a Chapecoense.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com