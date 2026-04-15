Decisivo, Rafael alcança marca histórica pelo São Paulo: “Privilégio para poucos”

Com uma atuação decisiva, o goleiro Rafael alcançou uma marca histórica pelo São Paulo na vitória por 2 a 0 sobre o O’Higgins-CHI na última terça-feira, no Morumbis, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Rafael chegou à marca de 200 jogos com a camisa do São Paulo e se tornou o nono goleiro que mais defendeu as cores do clube paulista — ranking que conta com nomes como Rogério Ceni, Waldir Peres, José Poy e Zetti.

“Fico muito feliz. Sou um cara muito grato ao São Paulo e aos torcedores pela confiança que depositam em mim. Para mim, é uma dádiva entrar em campo a cada jogo para defender o escudo do São Paulo e poder fazer isso 200 vezes é um privilégio para poucos. Fico muito feliz e espero ter muito mais jogos para ter essa sensação única de poder defender o São Paulo”, celebrou Rafael.

Em 200 jogos com a camisa tricolor, Rafael não foi vazado em 81 oportunidades.

2️⃣0️⃣0️⃣ partidas pelo São Paulo! Rafael é o nono goleiro com mais jogos na história do Tricolor!#VamosSãoPaulo 🇾🇪 📸 Rubens Chiri / São Paulo FC pic.twitter.com/orOb1XlQQF — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 15, 2026

O camisa 23 ainda celebrou o feito em grande estilo. Ele fez duas defesas importantes na partida contra o O’Higgins, sendo um lance de um contra um e um cabeceio da pequena área, ajudando o São Paulo a sair do Morumbis com os três pontos.

“Sabíamos da importância que seria o jogo de hoje, um duelo dificílimo, mas a Sul-Americana classifica só uma vaga direto dos quatro do grupo, então é importante demais essa vitória no confronto direto. Nosso objetivo é conseguir essa classificação direta”, disse.

O Sao Paulo é o clube que Rafael mais defendeu na carreira, superando as passagens por Atlético-MG e Cruzeiro. Ele é o dono da meta são-paulina desde 2023, quando foi contratado junto ao Galo.

Com a camisa tricolor, o goleiro conquistou dois títulos: a Copa do Brasil de 2023, sendo condecorado com o prêmio de melhor goleiro, e a Supercopa do Brasil de 2024, na qual ganhou o prêmio de melhor jogador.

Situação na tabela

Com o resultado, o São Paulo assumiu a liderança do Grupo C da Sul-Americana. O Tricolor somou a segunda vitória no torneio, manteve o 100% de aproveitamento e chegou aos seis pontos, ultrapassando o O'Higgins.

O São Paulo, agora, volta a campo para enfrentar o Vasco, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste sábado, às 18h30 (de Brasília), em São Januário.

Próximos jogos do São Paulo

Vasco x São Paulo (12ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 18/04 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

São Paulo x Juventude (jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 21/04 (terça-feira), às 19h15 (de Brasília)

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)