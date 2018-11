De olho em 2019, elenco do São Paulo faz exame de sangue no CT

Antecipando a programação da pré-temporada de 2019, o São Paulo realizou exames de sangue em seus jogadores na manhã desta quinta-feira, com médicos do HCor no CT da Barra Funda, onde posteriormente foi realizado o penúltimo treino antes do duelo com a Chapecoense.

A ideia era avaliar o desgaste muscular e as condições nutricionais e médicas dos atletas. Nos últimos dias, o elenco já havia sido submetido a uma bateria de exames cardiológicos, realizados no próprio HCor.

Após a partida em Chapecó, válida pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro, os jogadores do São Paulo entram de férias. A reapresentação do clube está marcada para 3 de janeiro.

Entre os dias 4 e 14 do mesmo mês, o São Paulo fará parte de sua pré-temporada nos Estados Unidos, onde disputará a Copa Flórida. Em solo norte-americano, o time dirigido por André Jardine enfrentará o Eintracht Frankfurt-ALE e o Ajax-HOL.

Antes, contudo, a equipe precisa resolver sua vida no Brasileirão. Brigando por uma vaga direta na próxima Copa Libertadores, o São Paulo ocupa o quinto lugar, com os mesmos 63 pontos do quarto colocado Grêmio, que tem uma vitória a mais.

Para ingressar no G4, os paulistas precisam pontuar mais do que os gaúchos, que recebem o Corinthians em Porto Alegre. Os dez jogos da última rodada da competição serão realizados no domingo, às 17 horas (de Brasília).