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Cuiabá x São Paulo: veja onde assistir ao jogo pelo Brasileiro sub-20

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Foto: Miguel Schincariol / São Paulo FC
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 28/04/2026 às 23:23

O São Paulo enfrenta o Cuiabá se enfrentam na tarde desta quarta-feira, às 16h (de Brasília), no CT Manoel Dresch, em Cuiabá (MT), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo?

  • Youtube: Cuiabá EC

Foto: Miguel Schincariol / São Paulo FC

Como chegam as equipes?

Os times se encontram em momentos parecidos na tabela do Brasileiro sub-20. Mandante do confronto, o Cuiabá ocupa a 17ª posição da tabela, com sete pontos. Do outro lado, o São Paulo é o 14°, com nove pontos conquistados.

O Cuiabá faz campanha de duas vitórias, um empate e cinco derrotas em oito jogos na competição. A equipe vem de uma derrota contra o Fluminense, fora de casa, por 2 a 0.

Do outro lado, o São Paulo tem dois triunfos, três empates e três derrotas. O Tricolor perdeu para o Corinthians na última rodada por 1 a 0, jogando no Marcelo Portugal.

Arbitragem de Cuiabá x São Paulo

  • Árbitro: Jean Marcel Latorraca Ferreira (MT)
  • Assistentes: Carlos Eduardo Ribeiro Santos (MT) e Gustavo Anibal Silva Ribeiro Taques (MT)
  • VAR: Não há
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