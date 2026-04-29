São Paulo pode manter esquema com três zagueiros? Veja o que pensa Roger

O São Paulo segurou o empate sem gols com o Millonarios-COL na noite da última terça-feira, no Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá (Colômbia), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O técnico Roger Machado surpreendeu e voltou a escalar o time no esquema de três zagueiros.

O treinador explicou, em coletiva, que a decisão se deu pela estratégia do time colombiano, conhecido por abusar dos cruzamentos e do jogo aéreo. Alan Franco, Sabino e Dória compuseram a linha de três montada por Roger Machado - tática de sucesso de Hernán Crespo, seu antecessor no clube.

"A questão dos três zagueiros já é um hábito do São Paulo, o São Paulo se sente bem atuando com três defensores. Essa variação com três e dois ou com quatro e um é que pude verificar hoje. Acho que é possível transferir essa estrutura também para aqueles (titulares) que estão em São Paulo", afirmou o comandante.

Esta não foi a primeira vez que Roger usou o sistema com três zagueiros. Em seus dois primeiros jogos no comando, o técnico preservou a identidade do time que anteriormente era de Crespo. Contudo, logo depois, mudou a estratégia para jogar com dois pontas mais abertos.

O zagueiro Alan Franco, que já acumula vasta experiência na função, destacou o trabalho do elenco na preparação e contou que a linha de três foi muito trabalhada pelo treinador.

"O professor falou, ontem treinamos muito os cruzamentos, então o trabalho do professor ajudou muito. Fizemos linha de três, que temos trabalhado muito, tanto a linha de três como a linha de quatro. Então quando pinta essa oportunidade, temos que estar sempre preparados", pontuou o argentino.

Além do trio que foi titular na Colômbia, o São Paulo ainda conta com Rafael T0lói e com os jovens da base Igão, Isac e Osorio para a posição. Arboleda, por sua vez, segue no Equador após o episódio do 'sumiço', mas pode voltar ao Brasil nos próximos dias para selar a rescisão contratual.

Melhor defesa da Sul-Americana

Fato é que a estratégia de compor o sistema defensivo com três zagueiros deu certo contra o Millonarios. O São Paulo saiu de campo sem sofrer gols pela terceira partida consecutiva na temporada.

Além disso, o Tricolor ainda não sofreu gols na Copa Sul-Americana e é dono da melhor defesa do torneio após três rodadas. A equipe são-paulina divide o posto com o Olimpia, do Paraguai, e com o Montevideo City Torque, do Uruguai.

Situação na tabela

Com o resultado, o São Paulo garantiu a liderança do Grupo C da Copa Sul-Americana por pelo menos mais uma rodada. O Tricolor alcançou os sete pontos e manteve a invencibilidade no torneio, com duas vitórias e um empate.

Invencibilidade e liderança mantidas, e nenhum gol sofrido na CONMEBOL Sul-Americana. Agora é foco no Brasileirão 🔜#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/yxH1AcJlcr — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 29, 2026

Próximos jogos do São Paulo

São Paulo x Bahia (14ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 03/05 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

O’Higgins-CHI x São Paulo (quarta rodada da Copa Sul-Americana)

Data e horário: 07/05 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Codelco El Teniente, em Rancagua (Chile)