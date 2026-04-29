Coronel enaltece jogo sem sofrer gols e festeja estreia pelo São Paulo: "Não poderia ser melhor"

Carlos Coronel foi personagem do São Paulo no empate sem gols com o Millonarios-COL na noite desta terça-feira, em Bogotá, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. O goleiro substituiu o titular Rafael e teve a oportunidade de fazer sua estreia com a camisa tricolor.

"Feliz pela estreia. Com certeza é um momento especial na minha carreira. Parabenizar o grupo, foi um jogo difícil. As condições, a casa cheia... fiz uma defesa. Todo mundo se entregou, todo mundo cansado. Valeu a entrega, a defesa. Muito feliz. Esse ponto nos deixa líderes. Agora, temos dois jogos em casa e um fora, então esse ponto na Colômbia foi muito importante", celebrou em entrevista ao SBT.

Coronel saiu de campo com uma defesa decisiva para evitar a derrota do São Paulo. Já nos acréscimos da etapa final, o goleiro se esticou todo para defender cabeceio de Beckham Castro. Ele exaltou o fato da equipe ter saído de campo com mais um jogo sem sofrer gols.

"Não poderia ser melhor [estrear sem sofrer gols]. Feliz pela estreia, esse é clube gigante. É um momento especial da minha vida, meus amigos e minha família sabem. Agradecer a todos, estou muito feliz por essa estreia", concluiu o jogador.

Elogios do professor

Coronel ganhou elogios de Roger Machado após a partida. Em coletiva de imprensa, o técnico tricolor destacou o empenho do goleiro nos treinos e disse ter gostado da estreia do atleta.

"A conversa com o Rafael e o Coronel é muito tranquila. O que frisei para aqueles que trouxe a campo é para que possam ter confiança, desde a nossa chegada, que vamos dar chance para aqueles que estão treinando bem e se destacando. A entrada do Coronel era oportunidade e por merecimento, à medida que se a gente nãoo portunizar a chance do goleiro suplente estar em campo, é muito difícil que ele atue. Acho que o Coronel fez uma bela de uma estreia na altitude, é difícil de estrear nesse contexto", disse.

Situação na tabela

Com o resultado, o São Paulo garantiu a liderança do Grupo C da Copa Sul-Americana por pelo menos mais uma rodada. O Tricolor alcançou os sete pontos e manteve a invencibilidade no torneio, com duas vitórias e um empate.

Próximos jogos do São Paulo

São Paulo x Bahia (14ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 03/05 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

O’Higgins-CHI x São Paulo (quarta rodada da Copa Sul-Americana)

Data e horário: 07/05 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Codelco El Teniente, em Rancagua (Chile)