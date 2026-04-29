Com Lucas, São Paulo se reapresenta após empate na Colômbia

Nesta quarta-feira, o elenco do São Paulo se reapresentou no SuperCT após o empate em 0 a 0 com o Millonarios na Colômbia. Os atletas que não viajaram para a partida foram a campo nas atividades, enquanto o restante do grupo permaneceu na parte interna.

Os atletas que não viajaram para a Colômbia realizaram mais um dia de treino no SuperCT!#VamosSãoPaulo 🇾🇪 📸 Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/Sq5pNMHohz — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 29, 2026

O treino

As atividades do treino desta quarta-feira iniciaram com exercícios de força e circuito físico. Em seguida, alguns atletas da base do Tricolor completaram um coletivo realizado em espaço reduzido. Para finalizar, a equipe treinou finalizações.

A grande novidade do treino foi o retorno de Lucas, que participou de todas as atividades em campo e está próximo de retornar depois de duas fraturas na costela. O volante Pablo Maia, em recuperação de cirurgias na face e no nariz, treinou na parte interna e fez trabalhos leves no gramado.

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São Paulo x Bahia (14ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 03/05 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)