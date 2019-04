Cuca diz que Tchê Tchê, Vitor Bueno e Pato podem estrear no sábado

O técnico Cuca admitiu que pode usar Alexandre Pato, Tchê Tchê e Vitor Bueno já no próximo sábado, contra o Botafogo, no Morumbi, na estreia da equipe no Campeonato Brasileiro. Sem poder contar com o trio durante a disputa do Paulistão, o comandante tricolor parece propenso a escalar um time com algumas caras novas, já que Luan, Liziero, Pablo e Carneiro são desfalques certos.

“Tchê Tchê é polivalente, segundo volante, chega à frente, mas joga em outras funções também. O Pato é um atacante, hoje nossa necessidade é que ele seja centroavante. O Vitor [Bueno] joga pelo lado direito, esquerdo, é um meia de origem. Já pro sábado poderemos usá-los”, disse Cuca.

Apesar de garantir que o trio estará à disposição caso nada de inesperado aconteça, o treinador do São Paulo não garantiu a presença de todos eles em campo contra o Botafogo, já que ainda há mais três dias de treinamento antes da partida do fim de semana.

“Hoje é terça-feira. Vamos treinar quarta, quinta e sexta. Vamos trabalhar para escalar o melhor que a gente tem em todos os sentidos”, garantiu o técnico tricolor.

Sem Luan e Liziero, Cuca pode acabar deslocando Hudson para fazer o papel de primeiro volante e dar uma chance a Igor Vinícius na lateral direita. Outra possibilidade é a manutenção de Jucilei no time titular, formando dupla com Tchê Tchê, provável substituto de Liziero. Hernanes é mais uma alternativa para o setor, porém, o Profeta ainda não está na plenitude de sua forma física.

