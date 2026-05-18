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Com reforços, Dorival comanda primeiro treino em retorno ao São Paulo

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Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 18/05/2026 às 19:45

O técnico Dorival Júnior comandou na tarde desta segunda-feira o seu primeiro treinamento neste retorno ao São Paulo. A atividade marcou o encerramento da preparação da equipe, que contou com os retornos de Luciano e Alan Franco, para o duelo contra o Millonarios, pela quinta rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana, que será na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis.

Retornos

Além de Dorival, a principal novidade do treino foi o retorno de Alan Franco e Luciano às atividades com o elenco. O zagueiro se recuperou de um pequeno estiramento no adutor direito, enquanto o camisa 10 voltou após tratar um edema na região posterior da coxa direita.

Antes das atividades em campo, Dorival concedeu entrevista coletiva de apresentação e depois reuniu o grupo no auditório para realizar uma primeira conversa com os jogadores.

No gramado, o treinador orientou trabalhos táticos, incluindo um coletivo 11 contra 11 em campo reduzido, repetições de bolas paradas e exercícios posicionais sem marcadores. Parte do elenco participou de um jogo em espaço reduzido.

Próximo jogo do São Paulo

  • São Paulo x Millonarios-COL (quinta rodada da Copa Sul-Americana)
  • Data e horário: 19/05 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
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