Com reforços, Dorival comanda primeiro treino em retorno ao São Paulo

O técnico Dorival Júnior comandou na tarde desta segunda-feira o seu primeiro treinamento neste retorno ao São Paulo. A atividade marcou o encerramento da preparação da equipe, que contou com os retornos de Luciano e Alan Franco, para o duelo contra o Millonarios, pela quinta rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana, que será na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis.

🔛 O primeiro treino de Dorival no retorno ao Tricolor! 🏟️ Garanta seu ingresso para a reestreia do treinador pelo São Paulo > https://t.co/ju8he6uTiZ ➡️ O time são-paulino enfrentará o Millonarios nesta terça-feira (19), às 21h30, no MorumBIS, pela @sudamericanabr.… pic.twitter.com/zWCn51YXTT — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 18, 2026

Retornos

Além de Dorival, a principal novidade do treino foi o retorno de Alan Franco e Luciano às atividades com o elenco. O zagueiro se recuperou de um pequeno estiramento no adutor direito, enquanto o camisa 10 voltou após tratar um edema na região posterior da coxa direita.

Antes das atividades em campo, Dorival concedeu entrevista coletiva de apresentação e depois reuniu o grupo no auditório para realizar uma primeira conversa com os jogadores.

No gramado, o treinador orientou trabalhos táticos, incluindo um coletivo 11 contra 11 em campo reduzido, repetições de bolas paradas e exercícios posicionais sem marcadores. Parte do elenco participou de um jogo em espaço reduzido.

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