Cícero é afastado por Dorival e São Paulo procura clube para negociá-lo

Cícero não faz mais parte dos planos do São Paulo. Em uma decisão tomada conjuntamente entre diretoria e comissão técnica, o jogador foi informado na noite da última terça-feira que não será utilizado por Dorival Júnior, ficando livre para procurar outro clube.

O meio-campista, inclusive, já não treinou com os companheiros na manhã desta quarta. Enquanto não se transfere para outro clube, ele trabalhará no CCT da Barra Funda em horários alternativos, junto com os outros jogadores que não fazem parte dos planos de Dorival, como Lucão, Hugo Gomes e Lucas Kal.

Cícero defendeu o São Paulo em dez jogos pelo Campeonato Brasileiro. Portanto, não poderá acertar com outro clube da Série A, já que extrapolou o limite de sete partidas. Agora, a tendência é que a agremiação do Morumbi procure equipes para negociá-lo. Há a possibilidade de o atleta ser usado como moeda de troca para trazer um reforço da Série B, por exemplo.

Aos 32 anos, Cícero tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2018. Ele chegou em janeiro, após rescindir o vínculo com o Fluminense, a pedido de Rogério Ceni. No entanto, nunca se firmou na equipe, alternando partidas como titular e reserva.

Ao todo, Cícero acumula 32 partidas nesta sua segunda passagem pelo Tricolor. Em oito meses, ele contribuiu com quatro gols e uma assistência. A última aparição foi no empate por 1 a 1 com o Grêmio, no dia 24 de julho. Com Dorival no comando, também entrou no decorrer da vitória sobre o Vasco, mas não participou das outras cinco partidas da equipe com o novo técnico.