Knicks vencem Cleveland e ficam a uma vitória das finais da NBA

O New York Knicks derrotou o Cleveland Cavaliers por 121 a 108 neste sábado e, agora, está a apenas uma vitória de avançar para sua primeira final da NBA desde 1999.
UM JOGO SEPARA OS KNICKS DAS FINAIS DA NBA! 🏀 Liderada por Jalen Brunson, a Franquia DOMINA o Jogo 3 e se aproxima da grande decisão! 🗽#ResultadosNBA #NBAPlayoffs pic.twitter.com/RNWgHUBLou
— NBA Brasil (@NBABrasil) May 24, 2026
A equipe liderada por Jalen Brunson, cestinha da partida com 30 pontos, lidera a série das finais da Conferência Leste por 3 a 0, uma vantagem nunca antes superada na história da NBA.
Para realizar o milagre, os Cavaliers, liderados por Donovan Mitchell (23 pontos) e James Harden (19), precisarão vencer quatro jogos consecutivos. O jogo quatro está marcado para esta segunda-feira, a partir das 21h (de Brasília), em Cleveland.
Se as previsões se confirmarem, os Knicks disputarão seu primeiro anel de campeão desde 1973 contra o San Antonio Spurs ou o Oklahoma City Thunder, que lideram a série das finais da Conferência Oeste por 2 a 1.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
*Por AFP