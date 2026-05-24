Abel cita cobranças da torcida do Palmeiras e dedica "vitória justa" sobre o Flamengo à Leila

O Palmeiras venceu o Flamengo por 3 a 0 na noite deste sábado, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de dois jogos sem vencer, Abel Ferreira aliviou a pressão e dedicou o resultado à presidente Leila Pereira após uma semana em que foi alvo de protestos da torcida organizada, que chegou a pedir a saída do treinador.

"Eu sou muito consistente e equilibrado naquilo que são os processos. Já vos disse isso várias vezes, já trabalhamos juntos há muito tempo e, por falar em trabalhar juntos, gostaria de dedicar esta vitória a duas mulheres. A primeira é a nossa presidente, agradecer-lhe por toda a tranquilidade que passa ao elenco, ao seu treinador", começou Abel.

"Talvez seja o ser humano com mais coragem que eu conheço e é sempre bom poder trabalhar com pessoas assim, que confiam naquilo que é um trabalho de continuidade, com processos, um trabalho que ela mesma diz que sabe que não vai ganhar sempre, mas sabe aquilo que fazemos dentro do CT, dedicar-lhe a vitória a ela também", seguiu.

Abel também dedicou o resultado a uma de suas filhas, Maria Inês.

Abel relembra lance em final da Libertadores

O Palmeiras jogou com um a menos desde os 20 minutos do primeiro tempo, quando Carrascal recebeu o cartão vermelho direto após dividida com pé alto com Murilo. A equipe palmeirense aproveitou a expulsão e construiu o placar de 3 a 0, com gols de Flaco López, Allan e Paulinho. Abel analisou a vitória e relembrou o lance na final da Libertadores em que Pulgar não foi expulso após atingir Fuchs.

"Uma equipe como o Palmeiras, quando não ganha, existe sempre cobrança, portanto, quando isso acontece, nós ligamos um modo de resiliência, que é algo que eu tenho comigo e acho que foi uma vitória justa. Claro que quando o nosso adversário tem um jogador a menos, numa expulsão justíssima, igual ao que podia ter acontecido na final da Libertadores. Não me canso de falar nisso porque há um lance exatamente igual", analisou o treinador.

"Mas de qualquer maneira, acho que foi uma vitória justa num campo difícil, com excelentes jogadores, com um excelente treinador, com um público que puxou pela equipe do início até ao fim, uma atmosfera super vibrante durante o jogo todo. Acho que os nossos torcedores, mesmo em minoria, os que vieram aqui foram super ruidosos", finalizou.

Situação do Palmeiras

Com este resultado, o Palmeiras chegou a 38 pontos, ampliando sua vantagem na liderança do Brasileirão. A equipe de Abel Ferreira abre sete pontos de diferença do Flamengo, que permanece com 31, em segundo lugar, tendo um jogo a menos que o time paulista. Com isso, o Verdão assegura a ponta da tabela antes da pausa para a Copa do Mundo.

Agora, o Palmeiras vira a chave para a disputa da Libertadores e volta a campo na quinta-feira para enfrentar o Junior Barranquilla-COL, pela última rodada da fase de grupos, buscando a vaga nas oitavas.

Próximo jogo

Jogo: Palmeiras x Junior Barranquilla-COL

Competição: Copa Libertadores (6ª rodada)

Data e hora: 28 de maio de 2026 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

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