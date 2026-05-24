Carrascal pede desculpas após expulsão contra o Palmeiras: “Coração partido”

O meia colombiano Jorge Carrascal se pronunciou nas redes sociais após a expulsão na derrota do Flamengo por 3 a 0 para o Palmeiras, neste sábado, no Maracanã, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador recebeu cartão vermelho ainda aos 20 minutos do primeiro tempo, após dividida com Murilo.

Em publicação nos stories do Instagram, Carrascal lamentou o lance, pediu desculpas à torcida rubro-negra e afirmou estar abalado com o ocorrido em um confronto direto na parte de cima da tabela.

“Quero pedir desculpas a todos os torcedores do Flamengo. Nunca foi minha intenção ser expulso em uma partida tão importante, considerando o que ela representa para o clube. Peço desculpas a todos os meus companheiros e a toda a comissão técnica. Eu sempre defenderia a camisa do Flamengo com unhas e dentes, lutando cada bola”, escreveu.

O colombiano ainda destacou a frustração pela expulsão em um jogo que o elenco tratava como decisivo na briga pelo título brasileiro.

“A emoção de sempre querer ganhar cada lance foi, infelizmente, frustrada. Isso causa muita frustração, especialmente depois de uma partida que estávamos tão animados para vencer. Hoje volto para casa com o coração partido por causa do que aconteceu”, completou.

A expulsão mudou o cenário da partida no Maracanã. Até então, o Flamengo havia começado melhor e pressionava o Palmeiras no campo de ataque. Com um jogador a mais desde os 20 minutos da etapa inicial, o Verdão cresceu na partida e construiu a vitória com gols de Flaco López, Allan e Paulinho.

Além do peso no resultado, o lance reacende o alerta sobre o histórico disciplinar de Carrascal na temporada. Esta foi a terceira expulsão do meia em 2026. Antes, ele já havia recebido cartão vermelho na Supercopa do Brasil, contra o Corinthians, e também no clássico diante do Fluminense, pelo Brasileirão.

Com a derrota, o Flamengo permaneceu na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, com 31 pontos, sete atrás do líder Palmeiras, que chegou aos 38 e garantiu a ponta da tabela antes da pausa para a Copa do Mundo.

Veja a mensagem de Carrascal na íntegra:

“Quero pedir desculpas a todos os torcedores do Flamengo. Nunca foi minha intenção ser expulso em uma partida tão importante, considerando o que ela representa para o clube.

Peço desculpas a todos os meus companheiros e a toda a comissão técnica. Eu sempre defenderia a camisa do Flamengo com unhas e dentes, lutando cada bola. A emoção de sempre querer ganhar cada lance foi, infelizmente, frustrada.

Isso causa muita frustração, especialmente depois de uma partida que estávamos tão animados para vencer. Hoje volto para casa com o coração partido por causa do que aconteceu.”