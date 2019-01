Carneiro não se apresenta para jogo e deve ser multado pelo São Paulo

Relacionado pelo técnico André Jardine, o atacante Gonzalo Carneiro não se apresentou ao São Paulo para o duelo com o Mirassol, neste sábado, no Pacaembu, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Ele integraria o banco de reservas durante a partida.

A situação e o futuro do jogador serão avaliados pela diretoria após a partida. A tendência é que o clube aplique uma severa multa no salário do atleta em decorrência do ato de indisciplina. Outro agravante no caso é que Carneiro nem sequer comunicou que não se concentraria com o elenco.

Contratado em abril de 2018, o uruguaio demorou a estrear com a camisa tricolor para tratar de uma pubalgia no clube. No ano passado, ele realizou apenas 15 jogos e marcou um gol.

Recentemente Carneiro recebeu sondagens de Peñarol e Nacional, os dois maiores clubes de seu país. O São Paulo, porém, não quis iniciar as tratativas porque entende que o jogador seria útil ao time ao longo da extensa temporada. Além dele, o técnico André Jardine dispõe de Pablo e Diego Souza como centroavantes.