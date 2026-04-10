Sem quatro titulares, São Paulo fecha preparação para encarar o Vitória;

O São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o Vitória neste sábado. Pela manhã desta sexta, o elenco tricolor se apresentou no SuperCT e realizou as últimas atividades antes do duelo pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcado para as 16h30 (de Brasília), no Barradão. No entanto, Roger Machado terá problemas para escalar a equipe paulista, que viaja a Salvador desfalcada por quatro titulares.

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Como foi o treino

A primeira movimentação aconteceu na parte interna do SuperCT, onde a comissão técnica apresentou um vídeo com instruções táticas para o grupo de atletas. Posteriormente, o elenco foi a campo para realizar atividades de aquecimento, seguidas de um treino tático.

Roger Machado iniciou a atividade com um trabalho posicional, com movimentações coordenadas, troca de passes e construção de jogadas. Para finalizar o dia, foi realizado um coletivo de 11 contra 11.

A delegação do São Paulo embarca rumo à cidade de Salvador no fim desta tarde.

Desfalques

O técnico Roger Machado não poderá contar com peças importantes. Luciano participou de parte das atividades desta sexta, mas permanecerá em São Paulo para dar sequência ao tratamento de uma sobrecarga em sua panturrilha direita. Com o mesmo problema, Sabino fez um treino individualizado na parte interna do CT e também não viaja com a delegação são-paulina.

Bobadilla também trabalhou separado do restante do elenco após tomar três pontos no pé direito e também desfalca o São Paulo neste sábado. Já Calleri ainda não reúne condições de jogo após choque de cabeça no duelo contra o Cruzeiro no último sábado e é mais um que fica na capital paulista.

Por último, Pablo Maia passou por uma cirurgia nesta sexta devido a fraturas na face e no nariz e fecha a lista de baixas do Tricolor.

Reforço

Por outro lado, Roger Machado ganha o reforço do garoto Lucca, recuperado de dores na região anterior da coxa direita. Ele treinou normalmente junto ao elenco e está relacionado para o confronto deste sábado.

Provável escalação

Assim, Roger Machado deve escalar o São Paulo com: Rafael; Lucas Ramon, Rafael Tolói, Alan Franco e Wendell; Danielzinho. Marcos Antônio e Cauly; Artur, André Silva e Ferreira

Situação na tabela

O São Paulo tem 20 pontos e ocupa a vice-liderança do Brasileirão, a cinco de diferença do líder Palmeiras. Diante do Vitória, a equipe busca um triunfo para se aproximar do rival, que enfrenta o Corinthians no domingo e, em caso de tropeço, a vantagem na liderança pode cair para apenas dois pontos.

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