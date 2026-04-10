Artur prevê "terreno hostil" contra o Vitória e exalta união do São Paulo

Recém-contratado pelo São Paulo, Artur destacou as dificuldades que a equipe irá enfrentar ao visitar o Vitória neste sábado, às 16h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. O atacante, que já atuou pelo Bahia, também de Salvador, citou o calor da cidade e o "terreno hostil", que espera o Tricolor, mas projetou uma boa atuação na partida.

"Temos que encarar com a mesma seriedade, é um jogo muito difícil. É um terreno hostil e vai estar bastante calor. Voltar a Salvador, uma terra que gostei demais, tem um sabor diferente. Temos muita determinação e foco no que almejamos, que é nos manter na parte de cima. É um jogo difícil, mas estamos preparados e unidos para fazermos um bom jogo na terra do sol", disse.

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Artur também comentou a importância de manter uma defesa sólida, principalmente nos primeiros minutos, algo que vem sendo bastante comentado pelo elenco e comissão técnica. Ele ainda ressaltou a força do grupo e comemorou a forma como foi recebido no dia a dia do clube.

"O principal que estamos falando é sobre não levar gols, principalmente nos minutos iniciais. Não levando esses gols, ficamos mais perto da vitória. O grupo é muito unido. Sempre tem resenha, mas quando o assunto é sério, todos encaram com seriedade. Estamos montando um grupo muito forte e é esse o caminho", declarou.

"Todo mundo me deu a confiança que eu precisava. O elenco me recebeu muito bem. Até parece que eu estou aqui há bastante tempo. Estou muito feliz e espero ter uma sequência de bons jogos para ajudar o São Paulo", completou.

Situação na tabela

O São Paulo tem 20 pontos e ocupa a vice-liderança do Brasileirão, a cinco de diferença do líder Palmeiras. Diante do Vitória, a equipe busca um triunfo para se aproximar do rival, que enfrenta o Corinthians no domingo e, em caso de tropeço, a vantagem na liderança pode cair para apenas dois pontos.

Próximo jogo do São Paulo

Jogo: Vitória x São Paulo

Vitória x São Paulo Competição: Campeonato Brasileiro - 11ª rodada

Campeonato Brasileiro - 11ª rodada Data e horário: 11/04/2026 (sábado), às 16h30 (de Brasília)

11/04/2026 (sábado), às 16h30 (de Brasília) Local: Barradão



