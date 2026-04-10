Rival do São Paulo, Vitória é treinado por ‘freguês’ de Roger Machado

Neste sábado, às 16h30 (de Brasília), o São Paulo enfrenta o Vitória no Estádio Manoel Barradas pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente na segunda colocação da competição, o Tricolor busca vencer para se aproximar do líder Palmeiras. O duelo marca o reencontro de Roger Machado com um 'freguês'.

O comandante são-paulino já enfrentou Jair Ventura, técnico do Vitória, em 10 ocasiões, das quais saiu com o triunfo em sete.

Quinta-feira de treino visando o próximo desafio pelo Brasileirão! Confira o que rolou nas atividades de hoje no SuperCT!#VamosSãoPaulo 🇾🇪 🎥 Gutierre Filmes pic.twitter.com/WTrKQo8xe8 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 9, 2026

Velho conhecido

Jair Ventura é o terceiro treinador que Roger mais enfrentou na carreira, com dez partidas. Os números são positivos para o comandante do time paulista, que tem sete vitórias, dois empates e somente uma derrota na conjuntura dos duelos.

O primeiro confronto entre os dois foi pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2016. Na ocasião, Roger, pelo Grêmio, perdeu para Jair, que estava no Botafogo, por 3 a 1. Desde então, por Atlético-MG, Palmeiras, Juventude e Internacional, Machado não foi derrotado em mais nenhuma partida.

No último duelo entre os dois, em 2024, pela 25ª rodada do Brasileirão, o Internacional de Roger Machado venceu o Juventude, de Ventura, por 3 a 1, fora de casa. No São Paulo desde o início de março, o treinador de 51 anos tem sete partidas no comando da equipe, sendo quatro vitórias, um empate e duas derrotas.

Próximo jogo do São Paulo

Jogo: Vitória x São Paulo

Competição: Campeonato Brasileiro - 11ª rodada

Data e horário: 11/04/2026 (sábado), às 16h30 (de Brasília)

Local: Barradão