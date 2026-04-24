Brenno projeta disputa do Paulista sub-17 pelo São Paulo e mira estreia positiva

O São Paulo inicia no próximo sábado (2), sua campanha no Campeonato Paulista sub-17, após chegar às quartas de final na última edição. Um dos destaques da equipe, o atacante Brenno Junqueira disputará a competição pela segunda vez com a camisa tricolor.

Em 2025, o jogador foi um dos artilheiros do time, com quatro gols, e chega para o torneio como uma das referências ofensivas da equipe. Brenno destacou a preparação do elenco para a competição estadual.

"Temos trabalhado muito forte visando a disputa desse Paulistão. Sabemos da força que possui a competição e os desafios que teremos pela frente. Quando se joga por um clube do tamanho do São Paulo, temos que entrar sempre visando o topo", afirmou.

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O atacante também projetou a estreia contra o Referência, no CFA Laudo Natel, em Cotia, e pregou atenção diante do adversário.

"Temos um bom jogo logo de cara contra o Referência. Já enfrentamos eles em outras competições e se mostraram fortes, mas acredito que juntos podemos fazer uma grande partida e estrear com o pé direito em nossa casa", completou.

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