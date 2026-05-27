Atuações do São Paulo: veja quem foi bem e quem foi mal na vitória sobre o Boston River-URU

O São Paulo venceu o Boston River-URU por 2 a 0 na noite desta terça-feira, no último jogo da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Com mudanças, o ataque tricolor funcionou bem, com destaque para Artur, que abriu o caminho para o triunfo, e André Silva.

Artur foi o principal nome do São Paulo no primeiro tempo. Sempre acionado em inversões de jogo e lançamentos, aberto pela direita, deu trabalho à defesa do Boston River. Logo aos quatro minutos, já deixou seu cartão de visitas ao abrir o placar após driblar o defensor em jogada iniciada por André Silva.

O camisa 17 ganhou oportunidade como titular na ausência do lesionado Luciano. Atuou ao lado de Calleri, mais recuado em relação ao centroavante, encontrando espaços e distribuindo passes. Recuperado de lesão, foi elogiado por Dorival e surge como nova opção para o treinador.

Por outro lado, Calleri passou a noite apagado. O camisa 9 não conseguiu aparecer muito no jogo e ainda perdeu uma chance, de cabeça, no primeiro tempo.

Na defesa, Osório mostrou que pede passagem. Na ausência de Sabino, formou uma dupla segura com Alan Franco. O companheiro, apesar de não comprometer, perdeu uma bola perigosa que originou um lance em que, por pouco, o Boston River não marcou.

Wendell também teve papel importante taticamente. O lateral apoiou bem o ataque e arriscou finalizações, uma delas de cabeça. Ainda no primeiro tempo, desperdiçou uma boa chance de ampliar, evidenciando a necessidade de maior efetividade do Tricolor.

No meio-campo, Pablo Maia foi bem. Após se recuperar de uma fratura no nariz, o volante teve boa atuação em seu segundo jogo como titular desde a volta: foi seguro na marcação e apareceu como elemento surpresa em chutes de fora da área. No entanto, em um momento de descontrole, recebeu um cartão bobo e poderia ter se complicado no jogo.

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