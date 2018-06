Após passagem “não tão boa”, Reinaldo tenta conquistar confiança

A primeira passagem de Reinaldo no São Paulo não foi das melhores, e o próprio lateral admite isso. Entretanto, tal fato não impede que o jogador, admitindo que a atual fase vivida na equipe é a melhor de seus anos no Tricolor, tente reconquistar a confiança da torcida.

Em entrevista ao site oficial do clube, o atleta enfatizou o esforço colocado no dia a dia do time e reforçou a felicidade que sente ao ver o reconhecimento dos torcedores do Soberano.

“A minha primeira passagem não foi tão boa, mas agora tenho uma sequência positiva. Tenho feito o meu melhor em campo para ajudar o São Paulo. Sem dúvida, é o meu melhor momento no clube e espero melhorar cada dia mais”, contou.

“Me dedico ao máximo para conquistar a confiança do torcedor a cada jogo, me esforço para mostrar o meu trabalho e fico feliz com o reconhecimento das arquibancadas. Acredito que a sintonia com a torcida fortaleceu o time, porque nos dá mais confiança para seguir adiante. Este apoio é um dos motivos para a nossa evolução no Campeonato Brasileiro”, analisou o jogador.

Reinaldo também destacou a união do elenco tricolor e a necessidade da torcida permanecer ao lado do São Paulo no restante da temporada.

“Formamos uma família, estamos sempre juntos e levamos isso para dentro de campo. Acredito que o São Paulo ganha muito com esta sintonia entre os atletas. Nos conhecemos bem, estamos felizes e queremos manter isso nos jogos”, afirmou, antes de completar.

“Que o torcedor siga ao nosso lado quando a competição recomeçar, porque é importante contar com este incentivo para desenvolvermos o nosso trabalho”, finalizou.