São Paulo contrata atacante equatoriano Joao Rojas

Enquanto o foco segue na Copa do Mundo e os jogadores da Série A no Brasil curtem férias, os clubes agem nos bastidores. Na noite dessa sexta-feira, o São Paulo anunciou a contratação de Joao Rojas, atacante equatoriano que estava no Talleres, da Argentina. O vínculo é válido até o fim de julho de 2020, com possibilidade de renovação por mais dois anos.

O jogador de 29 anos chegará ao Brasil nos próximos dias para conhecer o clube e ser integrado ao elenco na reapresentação para a intertemporada, marcada para começar dia 26, próxima terça-feira, sem a presença da imprensa.

A chegada de Rojas tem o aval de Diego Aguirre e foi pensada no intuito de repôr a opção pela ponta direita, depois das saídas de Marcos Guilherme e Valdívia, além do afastamento de Régis. O atacante disputou 25 partidas na última temporada do Campeonato Argentino, quando seu time terminou em quinto lugar, e anotou apenas um gol, no longínquo 10 de setembro do ano passado. Em 2014, o jogador chegou a disputar a Copa do Mundo pelo Equador, terra natal do zagueiro Arboleda.

Ficha de Joao Rojas

Nome completo: Joao Robin Rojas Mendoza

Data de nascimento: 14/06/1989 (29 anos)

Local de nascimento: Canton El Triunfo – Guayaquil (EQU)

Altura: 1m74

Peso: 67kg

Clubes: Técnico Universitario-EQU (2007-2008), Emelec-EQU (2009-2010), Monarcas Morelia-MEX (2011-2013), Cruz Azul-MEX (2013-2017), Talleres-ARG (2017-2018) e São Paulo (desde 2018)

Títulos: Campeonato Equatoriano (2009) e Liga dos Campeões da CONCACAF (2014)

Seleção Equatoriana: Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014 e Copa do Mundo de 2014