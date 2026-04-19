Análise: apático, São Paulo é dominado pelo Vasco e tem noite para esquecer

Por Thiago Henrique.

O São Paulo teve atuação abaixo e perdeu de virada pelo Vasco da Gama por 2 a 1, no último sábado, em São Januário, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo saindo na frente, o time jogou muito mal e pode deixar o G4 ao fim da rodada.

Com 20 pontos, o São Paulo depende de resultados paralelos para se manter entre os quatro primeiros colocados. O Tricolor precisa torcer por tropeços de Athletico-PR e Bahia, concorrentes diretos na parte de cima da tabela, que enfrentam Palmeiras e Flamengo, respectivamente. Ainda assim, verá aumentar a distância para líder e vice-líder, caso os rivais pelo G4 não vençam.

O que se viu em São Januário foi um São Paulo apático. O time de Roger Machado abriu o placar aos 10 minutos do primeiro tempo, com Luciano aproveitando rebote após finalização de Jonathan Calleri, em jogada iniciada por lançamento de Rafael. A partir daí, porém, o Vasco passou a controlar as ações do jogo.

Mesmo cedendo a posse de bola, o São Paulo conseguiu se defender por boa parte do jogo. O cenário mudou na segunda etapa, especialmente após os 20 minutos, quando as alterações feitas por Renato Gaúcho aumentaram a pressão ofensiva da equipe carioca. O empate veio em cobrança de pênalti, cometido por Calleri.

Depois disso, o time paulista passou a atuar quase exclusivamente em seu campo defensivo. Até que, aos 42 minutos, Andrés Gómez aproveitou o bate e rebate, bateu forte, sem chances para Rafael e definiu a vitória vascaína.

O resultado amplia a pressão sobre Roger Machado, que completou um mês no comando do São Paulo. Em 10 partidas, o treinador soma cinco vitórias, um empate e quatro derrotas.

Situação da tabela

Com o resultado, o São Paulo está a dois jogos sem vencer no Brasileirão. O Tricolor ficou com 20 pontos e e caiu para a quarta posição do Brasileirão, com seis unidades atrás do Palmeiras, atual líder, e a mesma quantidade de tentos do Flamengo e do Fluminense, segundo e terceiro colocados, respectivamente. A equipe ainda pode sair do G4 nesta rodada, caso o Athletico-PR vença o Palmeiras neste domingo.

Próximos jogos do São Paulo

Jogo: São Paulo x Juventude

São Paulo x Juventude Competição : Copa do Brasil (quinta fase)

: Copa do Brasil (quinta fase) Data e horário : 21 de abril de 2026 (terça-feira), às 19h15 (de Brasília)

: 21 de abril de 2026 (terça-feira), às 19h15 (de Brasília) Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

Jogo: São Paulo x Mirassol

São Paulo x Mirassol Competição : Brasileirão (13ª rodada)

: Brasileirão (13ª rodada) Data e horário : 25 de abril de 2026 (sábado), às 21h (de Brasília)

: 25 de abril de 2026 (sábado), às 21h (de Brasília) Local: Morumbis, em São Paulo (SP).

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