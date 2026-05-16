América-MG x São Paulo: veja onde assistir ao jogo pelo Brasileiro sub-20

O São Paulo enfrenta o América-MG se enfrentam na tarde deste domingo, às 15h (de Brasília), no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20.

Onde assistir ao vivo?

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Como chegam as equipes?

Os times se encontram em momentos parecidos na tabela do Brasileiro sub-20. Mandante do confronto, o América-MG ocupa a quinta posição da tabela, com 19 pontos. Do outro lado, o São Paulo é o 16°, com 11 pontos conquistados.

O América-MG faz campanha de cinco vitórias, quatro empates e duas derrotas em 11 jogos na competição. A equipe vem de um empate contra o Bahia, em casa, em 2 a 2.

Do outro lado, o São Paulo tem dois triunfos, cinco empates e quatro derrotas. O Tricolor empatou em 2 a 2 com o Cruzeiro na última rodada, jogando no Marcelo Portugal.

Arbitragem de América-MG x São Paulo