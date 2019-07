Alexandre Pato se casa com Rebeca Abravanel em São Paulo

O atacante Alexandre Pato consolidou sua união com Rebeca Abravanel neste sábado. Segundo a revista Quem, em uma cerimônia fechada, o atacante se casou com a filha do apresentador e dono do SBT Silvio Santos.

O casal assumiu o relacionamento desde o fim do ano passado. O casamento foi realizado apenas com a presença de familiares e pessoas próximas na casa de Silvio Santos, na zona Sul da capital paulista.

A tendência é que não haja lua de mel neste momento, já que Alexandre Pato segue treinando com o São Paulo para o retorno do Campeonato Brasileiro. O Tricolor volta a campo no dia 13 de julho no clássico contra o Palmeiras.