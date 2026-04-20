Alan Franco projeta estreia do São Paulo na Copa do Brasil; “Ganhar ou ganhar”

O São Paulo estreia na Copa do Brasil nesta terça-feira, ao entrar em campo no Morumbis para enfrentar o Juventude, às 19h15 (de Brasília), pela quinta fase da competição. Após o último treino antes do duelo, Alan Franco destacou a dificuldade de torneios de mata-mata e projetou um bom resultado para que o Tricolor ganhe tranquilidade.

"A gente vem pensando em construir o resultado em casa e trabalhando porque sabemos que mata-mata é ganhar ou ganhar. A verdade é que tentamos nos preparar da melhor maneira. Sabemos que vamos enfrentar um rival difícil e estamos que estar bem preparados. Qualquer time que enfrenta o São Paulo dá o seu melhor, então nos preparamos da melhor maneira, tendo ou não tendo tempo", disse.

"A estratégia é ter um bom resultado amanhã para ficarmos mais tranquilos. Na volta também daremos o nosso melhor", completou.

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Vale lembrar que o São Paulo entra já na quinta fase da Copa do Brasil junto aos outros 19 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Já o Juventude ingressou na segunda fase do torneio e eliminou Guaporé, de Rondônia, e Tuna Luso e Águia de Marabá, ambos do Pará.

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