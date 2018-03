Aguerrido, São Paulo faz 2 a 0 no Azulão e vai às semis do Paulista

O São Paulo se tornou o primeiro semifinalista do Campeonato Paulista de 2018 durante a chuvosa noite desta terça-feira. Empurrado por 17 mil torcedores, o time tricolor mostrou a atitude exigida pelo técnico Diego Aguirre, que fez sua primeira partida no Morumbi, e derrotou o São Caetano por 2 a 0, com gols de Tréllez e Diego Souza, ambos anotados no segundo tempo.

Com o triunfo, o placar agregado deste confronto de quartas de final terminou 2 a 1 para o São Paulo, que havia perdido por 1 a 0 no duelo de ida, disputado no Estádio Anacleto Campanella, no último sábado. Agora, os comandados de Aguirre esperam os embates desta quarta e quinta-feira para conhecer o adversário nas semifinais do Paulistão.

O Jogo – Buscando a virada, Aguirre promoveu seis mudanças na escalação. Jean, Petros e Diego Souza foram barrados; Rodrigo Caio e Cueva, a serviço de suas respectivas seleções, não estavam à disposição; Júnior Tavares, com lesão na coxa direita, virou desfalque de última hora. Em suas vagas entraram, respectivamente, Sidão, Liziero, Tréllez, Bruno Alves, Marcos Guilherme e Reinaldo.

Com um time mais veloz em campo, o São Paulo começou testando o goleiro do Azulão logo de cara. No primeiro minuto, Tréllez arriscou de longe, exigindo grande defesa de Paes. Na sequência, Marcos Guilherme cruzou, encobriu o camisa 12 e acertou o poste direito do gol.

Aos 17 minutos, nova chance: após cobrança de escanteio, Reinaldo aproveitou a sobra na segunda trave, mas foi abafado por Paes. A bola subiu, e Éder Militão por pouco não conseguiu empurrar de cabeça para o gol.

Com praticamente os 11 jogadores no campo do São Caetano, o Tricolor impunha correria, mas errava muitos passes. Os visitantes, por sua vez, desceram três vezes com perigo em contra-ataques, mas não deram grande trabalho a Sidão.

Para a etapa complementar, o São Paulo voltou com Lucas Fernandes no lugar de Valdívia, que saiu devido a dores na coxa esquerda. No Azulão, Pintado sacou o meia Nonato para a entrada do atacante Niltinho. Atuando contra a impaciência da torcida, que xingou Aguirre de “burro” em função da troca, o Tricolor criou duas boas oportunidades logo de cara.

Após tabelar com Liziero pela esquerda, Reinaldo cruzou na área. Tréllez se antecipou ao zagueiro e desviou de cabeça, mas a bola não ganhou força e saiu pela lateral. Pouco depois, Lucas Fernandes recebeu na esquerda, limpou a marcação e bateu cruzado, com perigo, mas para fora.

A pressão continuou e, de tanto insistir, os mandantes foram premiados com um erro crasso do goleiro rival. Após ter a bola recuada na área, Paes demorou a chutar e foi travado por Tréllez. A bola subiu, e o colombiano empurrou de cabeça para findar a vantagem do São Caetano no confronto.

A dez minutos do fim, buscando o gol que lhe daria a vaga direta, Aguirre colocou Diego Souza na vaga do jovem Liziero. E deu certo. Após bela jogada de Nenê, Lucas Fernandes, que entrou bem na partida, cruzou na área. O camisa 9, vindo de trás, testou firme. A bola ainda bateu no goleiro e na trave antes de entrar. Nos minutos finais, os visitantes esboçaram uma pressão, mas o Tricolor se segurou bem para avançar e fazer a festa da torcida no Morumbi.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 X 0 SÃO CAETANO

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 20 de março de 2018, terça

Horário: 21 horas (de Brasília)

Árbitro: Salim Fende Chavez

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Gustavo Rodrigues de Oliveira

Público: 17.899 torcedores

Renda: R$ 414.726,00

Cartão Amarelo: Reinaldo, Diego Souza e Petros (São Paulo); Diego Rosa (São Caetano)

Cartão Vermelho: –

Gols:

SÃO PAULO: Tréllez, aos 19, e Diego Souza, aos 39 minutos do segundo tempo

SÃO PAULO: Sidão; Éder Militão, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Jucilei e Liziero (Diego Souza); Marcos Guilherme (Caíque), Nenê e Valdívia (Lucas Fernandes); Tréllez

Técnico: Diego Aguirre

SÃO CAETANO: Paes; Alex Reinaldo (Pedro Costa), Sandoval, Max e Bruno Recife; Ferreira, Vinícius Kiss, Nonato (Niltinho) e Chiquinho; Ermínio e Diego Rosa (Marino)

Técnico: Pintado