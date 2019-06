Zagueiro do Santos viaja à Itália para negociar com a Sampdoria

Kaique Rocha, do Santos, negocia com a Sampdoria (ITA). O zagueiro está em Gênova com seu pai e empresários para tentar acertar a transferência.

O defensor de 18 anos pode sair antes mesmo de estrear pelo elenco profissional. Ele treina no grupo principal desde 2018, mas nunca atuou um minuto sequer.

O contrato de Kaique vai até 29 de fevereiro de 2020 e não houve acerto com o Peixe pela renovação. Como o vínculo está perto do fim, o Alvinegro receberia apenas uma compensação pela liberação imediata.

Kaique Rocha é da geração de Rodrygo e tem 1,95 m de altura. Ele é monitorado por clubes da Itália desde as categorias de base.

