Treinado por Jesualdo, Ricardo Gomes aposta em sucesso no Santos: “Grande mister”

Ricardo Gomes aposta no sucesso de Jesualdo Ferreira no Santos. O ex-executivo de futebol do Peixe foi treinado pelo então auxiliar no Benfica, em 1988.

Ricardo destaca a capacidade técnica e o caráter dos profissionais no comando do Peixe.

“Grande mister Jesualdo… O conheci quando cheguei no Benfica, em 1988. Não tenho acompanhado os jogos, só os resultados, mas a comissão técnica tem muita qualidade – Joguei com Rui Águas e conheço o Antonio Oliveira (auxiliares). Pessoas boas e ótimos profissionais”, disse Ricardo Gomes, em entrevista à Gazeta Esportiva.

Conhecedor da estrutura do Alvinegro, Ricardo Gomes acredita no sucesso de jovens do clube com Jesualdo como treinador.

“Tenho certeza que ele vai aproveitar dessa fonte inesgotável de talentos”, afirmou o técnico/dirigente.

Aos 55 anos e livre no mercado, Ricardo Gomes não vê a idade de Jesualdo Ferreira (73) como empecilho para a rotina de trabalho.

“A qualidade de vida de Santos é muito boa, mas acho que não tem muita importância. Jesualdo está forte apesar da idade e vai seguir trabalhando. O que vai pesar para o sossego no trabalho são os bons resultados, que já estão acontecendo”, concluiu.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com