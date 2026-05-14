Saiba quanto o Santos arrecadou com vaga nas oitavas da Copa do Brasil

Na noite da última quarta-feira, o Santos conseguiu a tão desejada classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. O peixe venceu o Coritiba por 2 a 0, no Estádio Couto Pereira, após um empate sem gols no jogo de ida na Vila Belmiro. Gabriel Bontempo e Adonis Frías marcaram os gols da classificação santista.

Com a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Santos faturou uma bolada. Conforme antecipado pela CBF, todos os clubes que chegam à tal fase levam o valor de R$ 3 milhões. O valor é importante para o Peixe, que não vive um de seus melhores momentos financeiramente e enfrenta dificuldades para honrar com alguns compromissos.

Vale lembrar que, por ter entrado diretamente na quinta fase do torneio de mata-mata, o Santos já havia garantido outros R$ 2 milhões em premiação. No total, portanto, o Peixe já embolsou quase R$ 5 milhões disputando apenas uma fase da Copa do Brasil.

Na atual temporada, a CBF reajustou os valores de premiação mais uma vez. O campeão, por exemplo, receberá o valor milionário de R$ 78 milhões, enquanto o vice leva R$ 34 milhões. Para efeito de comparação, em 2025, o Corinthians ganhou a Copa do Brasil e levou R$ 77.175.000,00 milhões para os seus cofres.

A Copa do Brasil, além do aspecto esportivo, costuma ser visada pelos clubes justamente pelos altos ganhos financeiros. Neste sentido, o Santos, cuja dívida está próxima do R$ 1 bilhão, pode, quem sabe, fazer um bom uso da alta premiação, conforme for avançando no torneio.

Santos tem dívidas em aberto com elenco

A premiação da Copa do Brasil, ainda que menor pelo estágio inicial da competição, pode ser fundamental para ajudar no fluxo de caixa do Santos, que se encontra em dificuldades financeiras. O Peixe quitou o salário atrasado com o elenco, mas ainda tem dois meses de direitos de imagem em aberto.

A diretoria santista quitou a pendência salarial com o plantel horas antes da partida contra o Coritiba.

Esta não é a primeira vez, em 2026, que o clube da Baixada Santista enfrenta dificuldades para cumprir os compromissos financeiros dentro do prazo.

O cenário já havia acontecido recentemente antes da viagem ao Equador, pela Copa Sul-Americana. Na ocasião, um dos pagamentos de direitos de imagem pendentes acabou sendo realizado horas antes da partida contra o Deportivo Cuenca após uma reunião de líderes do elenco com membros da diretoria.

Classificação bem guardada na bagagem. Próximo destino: casa! 🛫 pic.twitter.com/QjlGtS2zQD — Santos FC (@SantosFC) May 14, 2026

Situação na Copa do Brasil

O Santos, com o resultado, está garantido nas oitavas de final da Copa do Brasil, voltando à tal fase do torneio após três anos. O adversário do Peixe será definido por sorteio, a ser realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ainda não data e horário definidos para o evento.

Próximos jogos do Santos

Santos x Coritiba (16ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 17/05 (domingo), às 11h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Santos x San Lorenzo (quinta rodada da Copa Sul-Americana)

Data e horário: 20/05 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)