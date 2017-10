Suspensão de Jean Mota abre disputa na lateral esquerda do Santos

Até a última semana, o Santos tinha quatro laterais-esquerdos à disposição neste Campeonato Brasileiro. Porém, para o embate com o Atlético-MG, no próximo sábado, às 17h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 32ª rodada, a equipe comandada pelo interino Elano terá apenas Orinho e Caju disputando uma vaga na posição.

Após Zeca processar o Peixe e pedir para deixar o clube, Jean Mota passou a ser improvisado no lado esquerdo e assumiu a titularidade. O problema é que o meia de origem recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o São Paulo, no último sábado, no Pacaembu, e cumprirá suspensão automática diante do Galo.

Com Levir Culpi, o terceiro reserva na lateral esquerda era Orinho. Porém, após fraca atuação contra o Botafogo, no dia 16 de setembro, no Engenhão, o jovem de 22 anos perdeu espaço na equipe e ganhou a concorrência de Caju, que voltou a ser relacionado após a negociação frustrada com o Lille, da França.

Ele retornou ao clube no dia 11 de setembro e passou um mês apenas aprimorando a parte física para voltar 100% e retomar seu espaço.

Elano testará Caju e Orinho durante a semana de treinos no CT Rei Pelé. O interino não tem preferência entre os dois e quem for melhor nas atividades será o substituto de Jean Mota.