Sem seis titulares, Santos muda time para superar histórico fora contra o Bahia

O técnico Cuca terá problemas para escalar o Santos diante do Bahia neste sábado. O Peixe terá oito desfalques para a partida, sendo seis considerados titulares, obrigando o técnico a promover mudanças na equipe que visita o time de Salvador na Arena Fonte Nova, às 18h30 (de Brasília), pelo Brasileirão.

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Suspensos, por acúmulo de cartões na competição, Gabigol e Igor Vinícius serão desfalques para o Santos. Gustavo Henrique segue entregue ao departamento médico com uma lesão no adutor, enquanto Gabriel Menino segue em transição física.

Além deles, Willian Arão e Zé Rafael somaram-se à lista de desfalques nesta sexta. O primeiro será poupado por desgaste físico, enquanto o segundo sofreu uma torção no tornozelo diante do Coritiba.

Por fim, Brazão e Neymar também não estarão disponíveis. O goleiro retornou aos treinos nesta quinta após ser liberado devido ao falecimento do pai e não foi relacionado para enfrentar o Bahia, assim como Neymar, que atuou por 90 minutos nas últimas quatro partidas e será poupado.

Devido ao alto número de desfalques, Cuca terá uma equipe titular bastante mexida neste sábado. Diógenes seguirá na vaga de Brazão, enquanto Mayke pode voltar a ser titular na lateral direita. No meio de campo, João Schmidt, Christian Oliva e Rollheiser devem ocupar as vagas de Arão, Gustavo Henrique e Neymar. Por fim, Thaciano deve substituir Gabigol no ataque.

Provável escalação

Assim, o Santos deve ser escalado com: Diógenes; Mayke, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Christian Oliva e Rollheiser; Gabriel Bontempo, Thaciano e Barreal.

Time mexido contra histórico ruim

Desta forma, o Santos visita o Bahia com um time bastante mexido, buscando superar o histórico ruim como visitante contra a equipe de Salvador.

Nos últimos cinco duelos entre as equipes na Arena Fonte Nova, o Peixe conquistou apenas uma vitória e acabou derrotado em três oportunidades, além de um empate, que resultou na eliminação do Alvinegro Praiano na Copa do Brasil de 2023 após uma disputa de pênaltis.

Últimos confrontos

24/08/2025 - Bahia 2 x 0 Santos - Campeonato Brasileiro

06/04/2025 - Santos 2 x 2 Bahia - Campeonato Brasileiro

18/09/2023 - Bahia 1 x 2 Santos - Campeonato Brasileiro

31/05/2023 - Bahia (4) 1 x 1 (3) Santos - Copa do Brasil

17/05/2023 - Santos 0 x 0 Bahia - Copa do Brasil

Detalhes do jogo

Bahia x Santos

Competição: Campeonato Brasileiro | 13ª rodada

Data: 25 de abril de 2026 (sábado)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)