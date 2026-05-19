Santos x San Lorenzo: veja onde assistir ao duelo pela Sul-Americana

O Santos volta a campo nesta quarta-feira, desta vez, tentando se manter vivo na disputa da Copa Sul-Americana. O Peixe enfrenta o San Lorenzo às 19h (de Brasília), pela quinta rodada do grupo D da competição, na Vila Belmiro.
Onde assistir
- TV fechada: ESPN
- Streaming: Disney+
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Como chegam as equipes
O Santos chega ao confronto após uma dura derrota pelo Campeonato Brasileiro. Na manhã do último domingo, o Peixe foi derrotado por 3 a 0 pelo Coritiba, atuando como mandante na Neo Química Arena, resultado que impediu a equipe de ganhar posições e se afastar da zona de rebaixamento na tabela. Ao fim desta 16ª rodada, o Santos é o 16º colocado do Brasileirão com 18 pontos, empatado com o Corinthians, que abre o Z4.
Ainda sem vitórias pela Sul-Americana, o Santos mira um triunfo para deixar a lanterna do grupo e ficar próximo de uma classificação. O clube comandado por Cuca é o quarto da chave com três pontos.
Por sua vez, o San Lorenzo vem de uma eliminação no Campeonato Argentino após ser superado por 4 a 3 nos pênaltis pelo River Plate, nas oitavas de final do torneio local. Além disso, a equipe de Buenos Aires enfrenta um pequeno jejum de três jogos sem vencer e, caso não triunfe na Vila Belmiro, completará um mês sem vitórias. Na Sul-Americana, o clube lidera o grupo C com seis pontos.
Arbitragem
- Árbitro: Alexis Herrera
- Assistentes: Jorge Urrego e Lubin Torrealba
- VAR: Juan Soto