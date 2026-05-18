Programação: Santos tenta permanecer vivo na Sul-Americana e tem duelo direto contra o Z4

O Santos precisa recuperar as forças após a dura derrota para o Coritiba, no último domingo, para focar em uma semana decisiva. A equipe comandada pelo técnico Cuca entra em campo tentando seguir viva na Copa Sul-Americana e ainda tem um duelo direto na briga contra a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

A delegação do Peixe retornou à Baixada Santista após o revés por 3 a 0, pela 16ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena. Nesta segunda-feira, o elenco se reapresenta no CT Rei Pelé e inicia a preparação para o confronto contra o San Lorenzo, válido pela quinta rodada da fase de grupos do torneio continental.

Cuca ganha dor de cabeça

Para o compromisso, Cuca terá dores de cabeça para escalar o time e acumula dúvidas importantes. Neymar, Luan Peres, Gustavo Henrique e Escobar são preocupações. Os dois últimos sentiram dores na coxa durante o duelo contra o Coritiba e passarão por exames.

O camisa 10 sofreu uma pancada na panturrilha direita e não deve reunir condições de jogo, enquanto o zagueiro teve uma leve concussão após ser atingido por uma bolada no rosto no segundo tempo. Além disso, o treinador já conta com desfalques confirmados: João Schmidt, Gabriel Menino, Vinícius Lira e Thaciano.

Santos tenta seguir na Sul-Americana

Na competição continental, o Santos ocupa a última posição do Grupo D, com três pontos, decorrentes dois empates e uma derrota. O San Lorenzo lidera a chave, com seis pontos, enquanto Deportivo Cuenca e Deportivo Recoleta aparecem na sequência, em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Apenas o primeiro colocado avança às oitavas de final.

Fim de semana para fugir do Z4

Na sequência, o elenco já volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, o Santos visita o Grêmio, em Porto Alegre, pela 17ª rodada, em confronto direto na parte de baixo da tabela. Para esse jogo, Cuca não contará com Barreal, suspenso.

O Peixe é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 18 pontos, mesma pontuação do Corinthians, que abre o Z4, mas em desvantagem no número de gols marcados.

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Programação do Santos

Jogo: Santos x San Lorenzo

Competição: Copa Sul-Americana (5ª rodada)

Data e hora: 20 de maio de 2026 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Jogo: Grêmio x Santos

Competição: Campeonato Brasileiro (16ª rodada)

Data e hora: 23 de maio de 2026 (sábado), às 19h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).