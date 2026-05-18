Atuações do Santos: Gabriel Brazão evita derrota mais elástica contra o Coritiba

Nada funcionou para o Santos na manhã de domingo. Em estádio cheio, o Peixe frustrou sua torcida e sofreu dura derrota por 3 a 0 para o Coritiba, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro Gabriel Brazão não pôde evitar os três gols, mas salvou a equipe de um placar mais elástico na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

Brazão foi vazado três vezes, em lances cara a cara com os atacantes, incluindo um pênalti. Apesar disso, o arqueiro foi o único que se salvou, fazendo boas defesas durante o primeiro e segundo tempo do jogo. Contudo, sozinho, não conseguiu resolver o problema.

Defesa sofre com transições e faz jogo para ser esquecido

As laterais foram pontos preocupantes. Pela direita, Mayke começou jogando na vaga de Igor Vinícius, que apresentou febre e foi cortado. O camisa 12, porém, nem sequer terminou o primeiro tempo. Criticado já em outros jogos, ficou pressionado o jogo inteiro, sendo vaiado pelos torcedores. Cuca, então, decidiu tirá-lo de campo.

No primeiro gol, deixou o corredor livre para Breno Lopes avançar. Do outro lado, Escobar também não se salvou. O argentino sofreu com as investidas do Coritiba pelos lados e falhou passes decisivos, deixando Sebas Gómez na cara do gol, salvo por Brazão. Além disso, cometeu o pênalti em Breno Lopes, lance que originou o terceiro gol.

Os zagueiros também não deram conta do recado. Lucas Veríssimo perdeu na corrida para Breno Lopes e deixou o atacante livre para marcar o primeiro gol após contra-ataque em velocidade, que pegou a defesa desprevinida. Adonis Frías, por sua vez, foi driblado no segundo tento do Coxa.

Com ataque em baixa, Neymar não brilha na véspera da convocação

Barreal completou os pontos negativos do Peixe, sendo expulso no segundo tempo após carrinho em Breno Lopes. Levou cartão vermelho direto e deixou a equipe desfalcada, perdendo por 3 a 0.

Na véspera da convocação para a Copa do Mundo, Neymar teve seu jogo ofuscado pelo coletivo. O camisa 10 também não brilhou, mas buscou jogo pelo período em que esteve em campo. Foi substituído em uma confusão da arbitragem na etapa final. O astro teve três finalizações e dois passes decisivos.

Um ponto positivo foi a entrada de João Ananias. O Menino da Vila entrou no segundo tempo e, mesmo com um a menos, segurou a pressão do Coritiba, surgindo como opção para Cuca no setor defensivo.

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