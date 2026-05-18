Análise: Santos sofre apagão e amarga derrota frustrante com estádio cheio

O Santos transformou uma manhã de festa em frustração. Diante de um estádio lotado na capital paulista, o time de Cuca teve um "apagão" no primeiro tempo e amargou uma dura derrota por 3 a 0 para o Coritiba, na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe santista entrou pressionada pela necessidade de se afastar da zona do rebaixamento e tentando engatar a segunda vitória consecutiva na competição, que seria a terceira na temporada. Mas, diante do rival que eliminou na Copa do Brasil, no meio da semana, decepcionou, abusando de erros, falhas e desorganização em campo, principalmente nos contra-ataques do Coritiba.

Havia ainda a esperança por um grande jogo de Neymar, que teve sua última chance em campo para convencer Ancelotti a falar seu nome na convocação que acontece nesta segunda-feira, no Rio de Janeiro. Contudo, o camisa 10 pouco pôde fazer pelo Peixe, que sofreu os três gols ainda no primeiro tempo.

Santos toma três no primeiro tempo

O Santos mostrou uma marcação muito frágil. Pouco compacto, deu espaços de sobra para o Coritiba explorar. Foi assim que Breno Lopes abriu o placar aos cinco minutos. O ex-Palmeiras foi lançado nas costas de Mayke, ganhou de Veríssimo na corrida e finalizou sem chances para Gabriel Brazão.

Pouco depois, aos 19, o Coxa aproveitou o embalo e a falta de reação santista para ampliar. Em novo contra-ataque, Pedro Rocha deixou Adonis Frías no chão e serviu Breno Lopes, que estufou a rede novamente. O Coritiba fechou o placar ainda antes do intervalo. Escobar escorregou e derrubou Breno Lopes na área, cometendo o pênalti. Na cobrança, Josué mandou no canto esquerdo de Brazão para fazer o 3 a 0.

Polêmica, falta de reação e derrota decretada

Na segunda etapa, o Coritiba administrou e o Santos não mostrou capacidade de reação. A equipe paulista até teve um pouco mais de posse, que não foi convertida em grandes chances. A etapa final não teve muita bola rolando e foi marcada por uma confusão da arbitragem em substituição errada de Neymar e pela expulsão de Barreal, em forte entrada em Breno Lopes, evidenciando um psicológico fragilizado.

Com um a menos, porém, o Peixe não sofreu mais gols e saiu de campo vaiado pela torcida, que fez sua parte. Os torcedores lotaram as arquibancadas e apoiaram do início ao fim. O Santos, agora, precisa superar os problemas técnicos, táticos e os desfalques para dar uma resposta imediata para mudar o rumo da temporada e não entrar em uma crise.

Situação do Santos

A derrota deixou o Santos com 18 pontos, na 16ª posição, empatado com o Corinthians, que abre a zona do rebaixamento. Antes de voltar a pensar no Brasileirão, o Peixe volta as atenções para a Copa Sul-Americana, tentando sua primeira vitória para se manter vivo na competição.

Próximo jogo

Jogo: Santos x San Lorenzo

Competição: Copa Sul-Americana (5ª rodada)

Data e hora: 20 de maio de 2026 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

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