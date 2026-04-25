Santos x Red Bull Bragantino: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileiro sub-20

A equipe sub-20 do Santos volta a campo neste domingo, quando enfrenta, às 15h (de Brasília), o Red Bull Bragantino no CT Rei Pelé, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da categoria.
Onde assistir
- Youtube: Santos TV
Situação na tabela
- Santos - 14 pontos em 7 jogos - 4º lugar
- Red Bull Bragantino - 6 pontos em 7 jogos - 17º lugar
Prováveis escalações
Santos: Pedro Traleski; Follmer, João Alencar, Contreras e Pedro Hian; Samuel Pierri, Profeta e Nadson; Vinícius Fabri, Pedro Assis e Mateus Xavier
Técnico: Élder Campos
Red Bull Bragantino: Vinicius Carvalho; Marquinhos, Breno, Ezequiel Gonzalez, Chrystian, Weimar Palacios, Jhuan Nunes, Lima, Yuri Leles, Gabriel Lopes e Filipinho
Técnico: Fernando Oliveira
Arbitragem
- Árbitro: Gabriel Henrique Meira
- Assistentes: Juliana Vicentin Esteves e Giovanni Crescencio