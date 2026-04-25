Apostas

Santos x Red Bull Bragantino: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileiro sub-20

Imagem ilustrativa para a matéria
(Foto: Reinaldo Campos / Santos)
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 25/04/2026 às 20:00

A equipe sub-20 do Santos volta a campo neste domingo, quando enfrenta, às 15h (de Brasília), o Red Bull Bragantino no CT Rei Pelé, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da categoria.

Onde assistir

  • Youtube: Santos TV

 

Situação na tabela

  • Santos - 14 pontos em 7 jogos - 4º lugar
  • Red Bull Bragantino - 6 pontos em 7 jogos - 17º lugar

Prováveis escalações

Santos: Pedro Traleski; Follmer, João Alencar, Contreras e Pedro Hian; Samuel Pierri, Profeta e Nadson; Vinícius Fabri, Pedro Assis e Mateus Xavier
Técnico: Élder Campos

Red Bull Bragantino: Vinicius Carvalho; Marquinhos, Breno, Ezequiel Gonzalez, Chrystian, Weimar Palacios, Jhuan Nunes, Lima, Yuri Leles, Gabriel Lopes e Filipinho 
Técnico: Fernando Oliveira

Arbitragem

  • Árbitro: Gabriel Henrique Meira
  • Assistentes: Juliana Vicentin Esteves e Giovanni Crescencio

 

Conteúdo Patrocinado