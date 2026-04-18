Santos x Fluminense: veja onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Após um empate amargo diante do Deportivo Recoleta na Sul-Americana, o Santos busca embalar no Brasileirão. Na tarde deste domingo, às 16h (de Brasília), o Peixe recebe o Fluminense na Vila Belmiro, pela 12ª rodada da competição.
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— Santos FC (@SantosFC) April 17, 2026
Como chegam as equipes
Apesar do empate na Sul-Americana, o Santos mira embalar no Campeonato Brasileiro. Na última rodada, a equipe superou o Atlético-MG, também na Vila Belmiro, e respirou na tabela da competição. O Peixe figura na 15ª colocação com 13 pontos, três a mais que o Cruzeiro, que abre a zona de rebaixamento, e dois de diferença para o Corinthians, primeira equipe fora da degola.
Para enfrentar os cariocas, Cuca pode ter o retorno de Mayke, desfalque nos últimos jogos do Santos por ter feito um tratamento com corticoides no joelho, substância que poderia acusar no exame antidoping. Além dele, Veríssimo e Neymar também treinaram nesta sexta e devem ir a campo.
Por outro lado, Gabriel Menino segue lesionado e desfalca o Peixe, assim como Rony, que sentiu dores no tornozelo na última quarta e não teve condições de treino desde então. Suspenso, Escobar também é baixa para Cuca.
Já o Fluminense tenta se recuperar após uma dura derrota na Libertadores. O Tricolor das Laranjeiras foi superado pelo Independiente Rivadavia no Maracanã e ainda não venceu pela competição. No Campeonato Brasileiro, no entanto, a equipe comandada por Luis Zubeldía ocupa a quarta colocação da tabela com 20 pontos e visita o Santos com o objetivo de voltar a vencer pelo torneio após uma derrota para o Flamengo e um empate contra o Coritiba.
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Arbitragem
- Árbitro: Wilton Pereira Sampaio
- Assistentes: Bruno Raphael Pires e Leone Carvalho Rocha
- VAR: Rodolpho Toski Marques