Praia Clube vence Guarulhos e avança à semifinal da Superliga

O Praia Clube está classificado para a semifinal da Superliga. Na noite desta quinta-feira, jogando em casa, o time mineiro ganhou por 3 sets a 0 do Vôlei Guarulhos, com parciais de 25 a 20, 25 a 21 e 25 a 20. Agora, a equipe enfrenta o Campinas na próxima quarta-feira.

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Como foi o jogo

Terceiro colocado na fase de liga, o Praia controlou o primeiro set e venceu por 25 a 23. No segundo período, o domínio continuou e os mineiros fecharam com a parcial de 25 a 21. No terceiro e último set, o Praia Clube conseguiu uma sequência de pontos e fechou a partida com um 25 a 20.

Próximo jogo

O próximo duelo Praia e Campinas será no dia 22 de abril, na próxima quarta-feira, às 18h30 (de Brasília). Este será o primeiro jogo das semifinais e série começará em Campinas.

Minas 3 x 0 Suzano

Também nesta quinta-feira, o Minas venceu o Suzano em casa por 3 a 0, com parciais de 25 a 16, 25 a 19 e 25 a 16. A equipe enfrenta, também na próxima quarta-feira, o Cruzeiro.

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