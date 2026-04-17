Corinthians e Santos empatam na Fazendinha pelo Brasileirão sub-20

Nesta quinta-feira, na Fazendinha, Corinthians e Santos empataram em 0 a 0 pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20.

Situação na tabela

Com o resultado, o Corinthians segue no oitavo lugar da competição, com nove pontos. Por outro lado, o Santos é o 4º do campeonato, com 11 pontos.

Fim de jogo na Fazendinha. Pelo Brasileirão Sub-20, o #ClássicoAlvinegro, válido pela sexta rodada da competição, terminou empatado. Corinthians 0 🆚️ 0 Santos#VaiCorinthians pic.twitter.com/EYspOEc1LD — Corinthians (@Corinthians) April 17, 2026

📋 Resumo do jogo

⚫⚪CORINTHIANS 0 x 0 SANTOS ⚪⚫

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro Sub-20

🏟️ Local: Fazendinha, em São Paulo (SP)

📅 Data: 16 de abril de 2026 (quinta-feira)

⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

Como foi o jogo

O jogo entre as equipes foi bem equilibrado. No primeiro tempo, foi o Corinthians quem teve a maior posse de bola da partida, porém sem efetividade. Na segunda etapa, o Peixe cresceu e obrigou o goleiro Matheus Corrêa a fazer boas defesas, mas a partida continuou sem oportunidades claras de gol.

Próximos jogos

Corinthians

Jogo: Criciúma x Corinthians

Competição: Brasileirão Sub-20 - 7ª rodada

Data e horário: 22/04 (quarta-feira), às 15h (de Brasília)

Santos

Jogo: Santos x Cuiabá

Competição: Brasileirão Sub-20 - 7ª rodada

Data e horário: 22/04 (terça-feira), às 15h (de Brasília)