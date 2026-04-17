Decisivo pelo Flamengo, Paquetá festeja primeiro gol na Libertadores

Nesta quinta-feira, o Flamengo goleou o Independiente Medellín por 4 a 1 pela segunda rodada da Copa Libertadores e se isolou na liderança do Grupo A. Autor de um dos gols do Flamengo, o meia Lucas Paquetá exaltou a equipe, destacou que o elenco é "maravilhoso" e comemorou o primeiro tento anotado na carreira pela competição.

É O MENGÃO VENCEEEEEEEE! COM GRANDE ATUAÇÃO E COM GOLS DE PAQUETÁ, BH, ARRASCA E PEDRO, O MAIS QUERIDO VENCE SUA SEGUNDA PARTIDA NA LIBERTADORES! MENGOOOOOOOOOOOOOO! #FLAxDIM #FIMDEJOGO pic.twitter.com/ndbJJ7lUDT — Flamengo (@Flamengo) April 17, 2026

"Muito especial"

"Muito especial o gol de hoje, meu primeiro na Libertadores. Era algo que eu desejava, então, fui feliz em marcar e contribuir com a vitória. Esse elenco é maravilhoso, os caras trabalham muito. É bom ver de perto tudo que eles fazem para alcançar os objetivos. Esse ano, espero que possamos alcançar mais uma vez", disse Paquetá, que marcou um golaço para abrir o placar.

Arrascaeta, que marcou pela segunda vez nesta edição da competição, comemorou a vitória, mas destacou que a fase de grupos ainda será longa para o Fla.

"Felizes pelos três pontos. Temos que pensar jogo a jogo, sabemos da importância de vencer dentro de casa, mas ainda não garantimos nossa vaga. A próxima partida vai ser muito difícil com certeza. Dois jogos vão ser fora de casa, estamos que estar preparados para isso. Estamos bem, o grupo está correspondendo, está entregando. Independente de quem começa jogando, estamos tendo os resultados que esperamos", disse o uruguaio.

Bruno Henrique, que fez o segundo gol da equipe, também destacou a importância dos próximos jogos e disse que os resultados que o Flamengo obteve até aqui "ainda é pouco".

"Feliz pelo gol, pela vitória e pela assistência. Sabíamos que a equipe do Medellín ia dificultar muito, tivemos a cabeça no lugar para poder virar o jogo depois do empate. Parabéns para toda a equipe e à torcida, que fez uma grande festa aqui hoje. Libertadores não tem jogo fácil. Ano passado perdemos o segundo jogo aqui no Maracanã. É cabeça no lugar, sabemos que ainda é pouco. Temos mais quatro jogos ainda pela frente. Queremos consolidar nossa classificação", indagou.

Próximo jogo do Flamengo

Jogo: Flamengo x Bahia

Campeonato: Brasileirão - 12ª rodada

Data: 19/04 (domingo), às 19h30 (de Brasília)

Local: Maracanã