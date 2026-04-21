Arzul deixa o Guarani e volta a ser preparador de goleiros do Santos

Arzul está de volta ao Santos. O preparador de goleiros deixou o Guarani para retornar ao clube com o qual construiu uma longa história. Ele estava no Bugre desde maio de 2025 e optou pelo desligamento para assumir novos desafios profissionais.

Em nota oficial, o clube de Campinas comunicou a saída do profissional:

“O Guarani Futebol Clube informa oficialmente a saída do preparador de goleiros Arzul, que pediu desligamento para seguir novos desafios. A passagem de Arzul no Maior do Interior foi marcada por muita dedicação, profissionalismo e importantes contribuições ao desenvolvimento de nossos atletas. O Guarani agradece ao profissional por todos os serviços prestados e deseja sucesso em sua nova jornada", escreveu.

O Guarani Futebol Clube informa oficialmente a saída do preparador de goleiros Arzul, que pediu desligamento para seguir novos desafios. A passagem de Arzul no Maior do Interior foi marcada por muita dedicação, profissionalismo e importantes contribuições ao desenvolvimento de… pic.twitter.com/DKqkHvUBgn — Guarani Futebol Clube (@guaranifc) April 21, 2026

Arzul iniciou sua trajetória no Santos em 1998, atuando na equipe de futsal. No ano seguinte, começou a carreira como preparador de goleiros, função que passou a exercer após se aposentar das quadras em 2000, em razão de uma lesão no joelho.

Considerado um dos profissionais mais respeitados do Alvinegro Praiano, Arzul soma 1.035 partidas como preparador de goleiros da equipe principal e trabalhou com 23 treinadores ao longo de sua passagem pelo clube.

Sebastião Martins Oliveira Júnior recebeu o apelido de Arzul pela semelhança física com o goleiro hondurenho Arzú, que disputou a Copa do Mundo de 1982.

Em 2020, após completar 22 anos de serviços prestados ao Santos, Arzul foi homenageado no CT Rei Pelé, com o seu rosto retratado no tradicional muro que exibe ídolos da história do clube — espaço que atualmente passa por uma ampla reforma.

Fora do Santos desde março de 2025, Arzul retorna agora para mais uma passagem pelo clube, que atualmente é comandado pelo técnico Cuca.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp