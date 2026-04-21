Santos defende invencibilidade de quase 15 anos em casa contra o Coritiba

Nesta quarta-feira, o Santos recebe o Coritiba na Vila Belmiro pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. A partida, que acontece às 19h30 (de Brasília), marca a estreia do Peixe na competição.

O Alvinegro Praiano carrega um retrospecto extremamente favorável para o confronto. A equipe da Vila Belmiro não perde para o Coxa em casa desde 2011, há 15 anos atrás.

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Sequência longa

A última vez que o Santos perdeu para o Coritiba como mandante foi no dia 17 de agosto de 2011, pela 17ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o Coxa bateu o Peixe por 3 a 2, de virada, com gols de Jeci, Leo Gago e Marcos Aurélio. Os gols do Santos foram marcados por Borges.

O único remanescente do duelo presente no elenco atual do Peixe é Neymar. Naquele dia, o então camisa 11 passou em branco, tanto em gols quanto em assistências. Durante a partida, Pará e Edu Dracena foram expulsos.

Freguesia?

Desde então, foram 11 jogos com mando do Peixe, sendo 10 vitórias e um empate para os donos da casa. No último duelo na Vila, pela Série B em 2024, o Santos venceu o Coxa por 4 a 0.

No retrospecto geral, segundo a plataforma oGol, foram 53 partidas disputadas entre as duas equipes, com 31 triunfos do Santos, nove igualdades e 13 vitórias do Coritiba. O Alvinegro Praiano teve o mando de jogo em 24 oportunidades, com 18 vitórias, quatro empates e somente duas derrotas.

Próximo jogo do Santos

Santos x Coritiba (jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 22/04 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

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