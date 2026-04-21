Sem Brazão e Rony, Santos divulga relacionados para estreia na Copa do Brasil

O Santos divulgou, nesta terça-feira, a lista de relacionados para o confronto diante do Coritiba, que acontece nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Os principais desfalques são Gabriel Brazão, liberado após o falecimento do pai, e Rony, que trata uma torção no tornozelo direito.

Além deles, o Peixe segue sem Vinícius Lira, que rompeu o ligamento do joelho esquerdo e está fora da temporada, e Gabriel Menino, que iniciou transição física nesta terça. Por outro lado, a equipe conta com dois retornos importantes: o lateral Escobar e o técnico Cuca, que cumpriram suspensão no duelo contra o Fluminense.

Os relacionados para a estreia do Peixão na #CopaDoBrasil! ⚪⚫ pic.twitter.com/laZQN8Paii — Santos FC (@SantosFC) April 21, 2026

Confira os relacionados do Santos

Goleiros: Rodrigo Falcão, Diógenes e Joao Pedro

Defensores: Igor Vinícius, Adonis Frías, Lucas Veríssimo, Luan Peres, Escobar e Mayke

Meio-campistas: Zé Rafael, Christian Oliva, João Schmidt, Willian Arão, Thaciano, Gabriel Bontempo e Gustavo Henrique

Atacantes: Barreal, Robinho Jr, Miguelito, Rollheiser, Moisés, Neymar, Gabigol e Lautaro Díaz

Provável escalação

O Santos deve ir a campo com: Diógenes; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres, Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo, Neymar; Moisés e Gabigol.

⚫⚪ Santos x Coritiba 🟢⚪

🏆 Competição: Copa do Brasil | Quinta fase (ida)

📅 Data: 22 de abril de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)