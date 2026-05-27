Santos x Cuenca: Neymar e Rodrygo acompanham decisão na Sul-Americana na Vila

A Vila Belmiro recebeu presenças ilustres para a partida do Santos contra o Deportivo Cuenca nesta terça-feira, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Astro do Peixe, Neymar acompanhou o jogo no estádio ao lado de Rodrygo, menino da Vila e atualmente no Real Madrid.

"Fala, nação santista! Estou aqui na Vila, vim matar um pouco a saudades do nosso Peixão. Espero que venha a vitória hoje", afirmou Rodrygo em vídeo divulgado pelo clube nas redes sociais.

Neymar e Rodrygo acompanharam a partida do Santos no camarote do craque, no alto da Vila Belmiro.

NEYMAR 🤝 RODRYGO Dupla de #MeninosDaVila de olho no Peixão! ⚡ pic.twitter.com/oqMBMNuOUu — Santos FC (@SantosFC) May 27, 2026

Este é o último jogo do Santos que Neymar acompanhará de seu camarote da Vila. Isso porque o craque, convocado para a Copa do Mundo, irá se apresentar à Seleção Brasileira na manhã desta quarta-feira.

Neymar, portanto, não joga mais pelo Santos antes da pausa para o Mundial. O craque se recupera de um edema na panturrilha direita, sofrido na derrota por 3 a 0 para o Coritiba.

Já Rodrygo não foi convocado para a Copa do Mundo por forças maiores. O atacante do Real Madrid sofreu uma grave lesão no joelho em março deste ano e precisou passar por cirurgia, o que o tirou do maior torneio de seleções do mundo.

Próximo jogo do Santos