Santos x Botafogo pelo Brasileirão Sub-20: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta quarta-feira, o Santos recebe o Botafogo pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O jogo será realizado no CT Rei Pelé, em Santos, a partir das 15h (de Brasília).
Onde assistir Santos x Botafogo?
Youtube: Santos TV
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Como chegam?
O Santos ocupa a terceira colocação, com 23 pontos somados. Com a mesma pontuação, o Botafogo está logo atrás na quarta posição.
Prováveis escalações
⚫⚪Santos
João Pedro; Follmer, Alencar, Contreras e Gonzaga; Arruda, Profeta e Fabri; Davizinho, Grande e Xavier.
Técnico: Élder Campos
⚪⚫Botafogo
Luca; Kadu, França, Abdias e Devid; Lauro, Pereira e Valim; Juninho, Fortunato e Januário.
Técnico: Rodrigo Bellão
Arbitragem
- Árbitro: Leonardo Delfino de Abreu Lima (SP)
- Assistentes: Robson Ferreira Oliveira (SP) e Welber Venancio da Silva (SP)
- Quarto árbitro: Henrique Otto Cruz Hengstmam (SP)
Ficha Técnica
⚫⚪Santos x Botafogo⚪⚫
Competição: Brasileirão Sub-20 - 14ª rodada
Data e horário: Quarta, 27 de maio de 2026, às 15h (de Brasília)
Local: CT Rei Pelé, em Santos (SP)
Transmissão: Santos TV
Próximas partidas
Santos
Jogo: Sertãozinho x Santos
Competição: Campeonato Paulista Sub-20 - 1ª rodada (Grupo 1)
Data e horário: Sábado, 30 de maio de 2026, às 15h (de Brasília)
Local: Fredericão, em Sertãozinho (SP)
Botafogo
Jogo: Botafogo x Criciúma
Competição: Campeonato Brasileiro Sub-20 - 15ª rodada
Data e horário: Quarta, 10 de junho de 2026, às 15h (de Brasília)
Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)