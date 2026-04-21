Santos vence Cuiabá e emenda quarto jogo sem perder no Brasileirão sub-20

O Santos chegou ao quarto jogo consecutivo sem perder no Brasileirão sub-20. Nesta terça-feira, o Alvinegro Praiano venceu o Cuiabá por 3 a 1, no CT Rei Pelé, pela sétima rodada do torneio. Vinícius Fabri, Pedro Assis e Nadson marcaram os gols do Peixe, enquanto Ayran descontou para a equipe do Mato Grosso.

Situação da tabela

Com o resultado, o Santos chegou aos 14 pontos e dorme na terceira posição. O Alvinegro Praiano está dois pontos atrás do líder Palmeiras. No entanto, o Peixe pode encerrar a rodada em quarto lugar, caso o Cruzeiro vença nesta quarta-feira. Os oito primeiros colocados se classificam ao mata-mata.

Do outro lado, o Cuiabá permanece em 13º lugar, com sete pontos - apenas quatro a mais que o Grêmio, 18º colocado e primeiro time na zona de rebaixamento.

📋 Resumo do jogo

⚪⚫ SANTOS 3 x 1 CUIABÁ 🟡🟢

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro sub-20 (sétima rodada)

🏟️ Local: CT Rei Pelé, em Santos (SP)

📅 Data: 21 de abril de 2026 (terça-feira)

⏰ Horário: às 15h (de Brasília)

Gols:

⚽ Vinícius Fabri, aos 1' do 1ºT (Santos)

⚽ Pedro Assis, aos 18' do 1ºT (Santos)

⚽ Nadson, aos 9' do 2ºT (Santos)

⚽ Ayran, aos 21' do 2ºT (Cuiabá)

Como foi o jogo?

O Santos começou a partida dominando o Cuiabá. Com apenas um minuto do primeiro tempo, Vinícius Fabri fez grande jogada individual, bateu cruzado e abriu o placar. Aos 18, o Peixe ampliou: Nadson roubou a bola no campo de ataque, passou para Vinícius Fabri, que cruzou para Pedro cabecear e balançar as redes. O Alvinegro Praiano continuou pressionando, mas foi ao intervalo com a vantagem construída no início do jogo.

A partida começou com o domínio do Santos na etapa complementar. Aos nove minutos, Nadson aproveitou falha de Lucas Silva e bateu alto na saída de Pedro para marcar o terceiro do Alvinegro. O Cuiabá chegou a diminuir aos 22: João Alencar desviou cabeceio com o braço e um pênalti foi marcado. Na cobrança, Ayran deslocou Traleski e fez o gol de honra dos visitantes.

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