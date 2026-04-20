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Santos abre preparação para estreia na Copa do Brasil contra o Coritiba

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Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 20/04/2026 às 20:38 • Atualizado 20/04/2026 às 20:46

O Santos se reapresentou no CT Rei Pelé na tarde desta segunda-feira para iniciar a preparação do jogo contra o Coritiba, pela Copa do Brasil. No domingo, o Peixe foi derrotado por 3 a 2 para o Fluminense, na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Como foi o treino?

Seguindo o planejamento de recuperação após a partida do domingo, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos realizaram apenas trabalhos regenerativos. Já os demais atletas treinaram normalmente no gramado. 

Brazão e Rony fora

Em decorrência do falecimento do seu pai, o goleiro Gabriel Brazão foi liberado pelo clube e deve voltar aos treinos apenas na quinta-feira. Assim, o atleta deve ser baixa no compromisso contra o Coritiba, que acontece nesta quarta-feira.

Após ser ausência no duelo contra o Fluminense, com uma torção no tornozelo direito, Rony seguiu fora no treino desta segunda.

Momento delicado

Com apenas duas vitórias nos últimos 10 jogos, o Santos ainda não conseguiu engrenar na temporada e vive momento delicado. No Brasileirão, o time é o 15º colocado, com apenas um ponto a mais que o Corinthians, primeiro clube na zona do rebaixamento. Já na Copa Sul-Americana, tem apenas um ponto em dois jogos e ocupa a lanterna do Grupo D.

Próximo jogo

⚔️ Jogo: Santos x Coritiba
🏆 Competição: Copa do Brasil - Quinta fase (ida)
📅 Data: 22 de abril de 2026 (quarta-feira)
Horário: 19h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

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