Santos tem valor milionário a receber por ex-atletas; saiba

O Santos tornou público o balanço auditado referente a 2025 e revelou cifras expressivas que ainda tem a receber por negociações envolvendo atletas formados no clube. A soma ultrapassa R$ 175 milhões em créditos ligados a jogadores que já não integram o elenco profissional.
A venda de ingressos para o #SANxFLU já está aberta.
Confira o cronograma de abertura:
➡️ Abertura cadeiras
⭐⭐⭐⭐⭐ - 14h
⭐⭐⭐⭐ - 15h
⭐⭐⭐ - 16h
➡️ Abertura arquibancadas
⭐⭐ - 16h
➡️ Visitante
Santos Mais Popular - 17h
Acesse https://t.co/3Kkb3KDoDY e garanta seu… pic.twitter.com/eZq7xKIymo
— Santos FC (@SantosFC) April 15, 2026
Bolada
A maior parte desse valor deve impactar o caixa em breve. Segundo o documento, R$ 129,7 milhões estão previstos para entrar nos próximos 12 meses. Já as quantias restantes, cerca de R$ 45,7 milhões, ficam projetadas para exercícios futuros, provenientes de parcelas de transferências, direitos econômicos mantidos e mecanismos financeiros vinculados a atletas revelados pelo Peixe.
Alguns nomes se destacam na lista. O atacante Yuri Alberto ainda rende aproximadamente R$ 6,2 milhões em valores devidos pelo Internacional. Já Marcos Leonardo segue gerando retorno financeiro após transações que envolveram Benfica e Al-Hilal, totalizando cerca de R$ 10,1 milhões. Outro caso é o de Kaio Jorge, hoje no Cruzeiro, responsável por pouco mais de R$ 780 mil a receber.
O clube também aponta cifras relevantes relacionadas a operações com Botafogo e Nottingham Forest, que podem render cerca de R$ 28 milhões no curto prazo, com potencial de ultrapassar R$ 35 milhões no total. Além disso, há valores vinculados ao zagueiro Kaiky, negociado pelo Almería, que representam aproximadamente R$ 9,1 milhões.