Santos terá reforços de peso por primeira vitória na Sul-Americana

Após um empate amargo contra o Bahia e o retorno à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro neste fim de semana, o Santos agora muda para enfrentar o San Lorenzo nesta terça-feira, em busca de sua primeira vitória pela Copa Sul-Americana. Diante dos argentinos, Cuca terá o retorno de Neymar e outros quatro titulares para desencantar pelo torneio continental.

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O camisa 10 apresentou um quadro viral na noite do último sábado e não participou do treino de domingo no CT Rei Pelé. No entanto, ele apresentou uma melhora após ser medicado, irá se juntar ao restante do elenco do Santos em Buenos Aires e deve atuar contra os argentinos.

Além de Neymar, Gabigol e Igor Vinícius voltam a ser opções para Cuca após cumprirem suspensão diante do Bahia. Por fim, Gabriel Brazão e Willian Arão, poupados do duelo pelo Brasileirão, também embarcam rumo à Argentina. O goleiro não foi a Salvador após perder treinos durante a semana devido ao falecimento do pai, enquanto o volante foi preservado após apresentar desgaste físico.

O restante da delegação santista viajará diretamente de Salvador a Buenos Aires.

Desfalques

Apesar dos reforços, o Santos segue com alguns desfalques para o confronto. Zé Rafael teve uma torção no tornozelo na última semana e não viaja à Argentina, assim como Gabriel Menino, em transição física, e Gustavo Henrique, que sofreu uma lesão no adutor.

Busca por primeiro triunfo

Lanterna do grupo na Sul-Americana, o Santos busca sua primeira vitória pela competição. Na estreia, o Peixe acabou derrotado pelo Deportivo Cuenca, já na segunda rodada, apenas empatou em 1 a 1 contra os reservas do Recoleta. Sendo assim, o Peixe soma apenas um ponto na quarta colocação do grupo D, enquanto o San Lorenzo é líder com quatro.

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